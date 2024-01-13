Сосновский утвердил состав сборной Украины на соревнования в Дебрецене

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В Конча-Заспе завершился первый в 2024 году этап подготовки боксерской сборной Украины на пути к Олимпийским играм в Париже. По итогам сбора стали известны атлеты, которые будут представлять Украину на международных соревнованиях в венгерском Дебрецене.

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто вошел в состав нашей делегации:

– Турнир в Дебрецене пройдет с 16 по 20 января, ожидается участие боксеров из семи стран. К соседям отправляемся утром 14 января. К сожалению, во время сбора в Конча-Заспе заболели Дмитрий Замотаев и Эльмир Набиев, и они вынуждены остаться дома.

Итак, честь Украины в Венгрии будут защищать: Андрей Тишковец (Львовская обл. 48 кг), Олег Чулячеев (Житомирская обл. 57 кг), Руслан Цыкало (Харьковская обл./Ровенская обл. 60 кг), Даниил Заморило (Львовская обл. 63,5 кг), Эльвин Алиев (Киевская обл.), Игорь Христосов (Ровенская обл., оба – 67 кг), Юрий Захареев (Харьковская обл. 71 кг), Павел Илюша (Черкасская обл.), Дмитрий Куля (Львовская обл., оба-75 кг), Максим Кофан (Черкасская обл. 80 кг), Данило Жасан (Черниговская обл. 86 кг), Аркадий Карцан (Хмельницкая обл. 92 кг), Дмитрий Ловчинский (Киевская обл.), Александр Грицив (Львовская обл., оба – 92+ кг).

Как видите, в трех весовых категориях мы заявили по два участника. Хотим, чтобы как можно больше наших ребят обогатились ценным международным опытом.

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sport.ua