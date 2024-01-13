В WBC прокомментировали подозрительный допинг-тест Бетербиева

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Бетербиев

Всемирный боксерский совет (WBC) прокомментировал нетипичные результаты допинг-пробы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева в преддверии боя против обязательного претендента на титул организации Каллума Смита. Отметим, что в образцах крови и мочи россиянина был повышен уровень гормона роста и метаболита тестостерона 5D-андростандиола.

«Поскольку происхождение нетипичного результата определить очень сложно, WADA рекомендует проводить дальнейшее тестирование, чтобы отслеживать любые аномальные изменения уровня тестостерона. В случае Бетербиева последующие тесты оказались не только отрицательными, но и показали стабильный уровень тестостерона без каких-либо скачков, которые могли бы свидетельствовать об экзогенном приеме веществ, улучшающих спортивные результаты.

Другими словами, протокол тестирования Бетербиева и его результаты позволяют сделать только один вывод: никаких отрицательных результатов нет. В свете проведенного тестирования и всех полученных результатов WBC не предпринимал и не будет предпринимать никаких негативных действий в этом вопросе», – сказано в отчете организации.

Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) будет защищать свои титулы против британца Каллума Смита (29-1, 21 КО) в ночь с 13 на 14 января в канадском Квебеке.

sport.ua