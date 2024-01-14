Бетербиев защитил три пояса, нокаутировав Каллума Смита в 7-м раунде

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В ночь с 13 на 14 января в канадском Квебеке на арене Centre Videotron прошел вечер бокса с чемпионским боем.

Боксер из рф, выступающий за Канаду, Артур Бетербиев (19–0, 19 КО) защитил пояса в бою против британца Каллума Смита (29–1, 21 КО).

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Канадец выглядел предпочтительнее соперника и уничтожил оборону соперника в 7-м раунде.

Когда Смит дважды побывал в нокдауне, угол британца отказался от продолжения поединка, и рефери досрочно остановил бой.

Бетербиев оставил у себя пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Артур Бетербиев (Канада)− Каллум Смит (Великобритания) – TKO 7/12

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