ДАНЫЛИВ: «В Дебрецене борьба будет не только в олимпийских категориях»

highsport.if.ua. Сергей Данылив

После январского этапа подготовки в Конча-Заспе женская сборная Украины по боксу 14 января отправится в венгерский Дебрецен, где примет участие в престижном международном турнире.

Главный тренер женской сборной Украины Сергей Данылив эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто будет представлять отечественный бокс на одних из последних соревнований перед отборочными турнирами, где будут разыгрываться олимпийские лицензии:

«Соревнования в Венгрии ценны тем, что соперничество будет идти во всех весовых категориях, а не только в олимпийских. Поэтому, подопечные смогут обогатиться боевой практикой. К сожалению, в весе 52 кг у нас не будет участника, потому что в Конча-Заспе заболела Дарья-Ольга Гутарина и от ее услуг пришлось отказаться. Зато в категории 50 кг будем иметь сразу двух представительниц: Татьяну Коб с Волыни и Ярославу Маринчук из Хмельницкой области.

В других весах будут выступать: Ольга Шалимова (Запорожская обл., 48 кг), Анастасия Ковальчук (Черкасская обл., 54 кг), Ангелина Лахно (Киев, 57 кг), Анна Охрей (Донецкая обл., 60 кг), Юлия Филиппова (Кировоградская обл, 63 кг), Анастасия Черноколенко (Днепропетровская обл., 66 кг), Анастасия Саранюк (Львовская обл., 70 кг), Каролина Махно (Черкасская обл., 75 кг), Ирина Луцан (Ивано-Франковская обл., 81 кг), Мария Ловчинская (Киевская обл., +81 кг).

На мой взгляд, в Дебрецене будут соревноваться все наши сильнейшие боксерки, большинству – не занимать международного опыта и это дает основания надеяться на удачное выступление».

Ранее главный тренер мужской сборной Украины Дмитрий Сосновский рассказал, кто вошел в состав нашей делегации в Венгрию.

sport.ua