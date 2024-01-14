«Давайте его сюда». Камбосос ждет бой против Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Боксер легкого веса Джордж Камбосос уже ждет, когда будет официально объявлено о его поединке против Василия Ломаченко. При этом австралиец отмечает, что никогда не уходит от сильных противников.

«Как можно не любить боксеров с такими резюме, которые выбирают настоящие бои, а не те, которые принесут много денег. Разве вас это не радует? Давайте сюда Ломаченко, у нас будет настоящая битва», – сказал Камбосос.

Ожидается, что бой состоится в апреле или мае, а на кону будет титул IBF.

sport.ua