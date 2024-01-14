ФОТО. Организатор боя Усик – Фьюри опубликовал огненный постер к поединку

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Организаторы боя между обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) опубликовали постер, посвящённый предстоящему поединку за абсолютное чемпионство. Бой получил название Ring of Fire.

«Станьте свидетелями исторической схватки, никого другого как Тайсона Фьюри и Александра Усика. Оба – непобежденные титаны, которые сойдутся в Огненном ринге. Не упустите шанс стать свидетелем истории в сезоне Эр-Рияда», – сказано в сообщении.

Отметим, что Усик сразится с Фьюри 17 февраля.

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sport.ua