Стало известно, где и когда Ломаченко проведет бой против Камбососа

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO) 12 мая в Австралии.

На кону в это поединке будет титул IBF в легком весе.

Джордж Камбосос отобрал пояса легкого веса у американца Тео Лопеса, но затем проиграл дважды поединки за все 4 титула Девину Хейни из США.

В мае 2023-го Хейни провел свой заключительный бой в рамках легкого веса, победив судейским решенимем Ломаченко.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко – Камбосос состоится в Австралии.

sport.ua