Теренс Кроуфорд намекнул на уход из спорта

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) намекнул на то, что его реванш с соотечественником Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) не состоится.

Ранее Спенс перенес операцию и сам намекал на завершение карьеры.

После этого Кроуфорд написал в твиттере: «Эррол, теперь я всё услышал. Всё хорошо. Если честно, я рад, что всё это закончилось и осталось в прошлом. Желаю тебе всего самого наилучшего, братишка».

А до этого Кроуфорд сообщил о том, что, возможно, больше не выйдет на ринг.

«Возможно подарю вам ещё один бой. А может и нет. Ведь вы и так не знаете, как оценить величие, когда сталкиваетесь с ним».

sport.ua