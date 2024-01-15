Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко и Камбосос договорились о бое. Когда подерутся?
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) и бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) договорились о поединке.
Бой, как и ожидалось, состоится в австралийском Перте 12 мая. На кону в этом поединке будет титул IBF в легком весе.
«С Богом. Мир всем», – написал Ломаченко, опубликовав в инстаграме афишу боя.
Бой также подтвердил и Камбосос, опубликовав соответствующее сообщение.
«Два воина в битве на столетие за титул чемпиона мира в легком весе в Австралии. Желаем тебе здоровья в лагере. До скорой встречи», – написал Камбосос.
Ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко.