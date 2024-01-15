ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко и Камбосос договорились о бое. Когда подерутся?

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) и бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) договорились о поединке.

Бой, как и ожидалось, состоится в австралийском Перте 12 мая. На кону в этом поединке будет титул IBF в легком весе.

«С Богом. Мир всем», – написал Ломаченко, опубликовав в инстаграме афишу боя.

Бой также подтвердил и Камбосос, опубликовав соответствующее сообщение.

«Два воина в битве на столетие за титул чемпиона мира в легком весе в Австралии. Желаем тебе здоровья в лагере. До скорой встречи», – написал Камбосос.

Ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко.

sport.ua