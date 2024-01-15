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Бокс

Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется

Skysports.

Сегодня состоялась пресс-конференция накануне предстоящего поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Официально было объявлено, что супербой состоится 8 марта 2024 года. Поединок будет принимать Эр-Рияд – столица Саудовской Аравии.

Ранее стали известны гонорары обоих бойцов. Джошуа получит за поединок примерно ту сумму, которую получил Тайсон Фьюри за свое недавнее сражение – 50 миллионов долларов, а Нганну получит около 20 миллионов евро.

Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется

Getty Images/Global Images Ukraine

sport.ua

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