Тренер Деонтея Уайлдера сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну

boxing-social.com. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Я думаю то же самое, что и два или три месяца назад, когда меня спрашивали об этом поединке: я думаю, что Джошуа победит. Но я также думал, что Фьюри победит Нганну с комфортным преимуществом.

Очень трудно судить о Франсисе, но вы должны похвалить его за то, что он сделал с Фьюри, просто должны сделать это», – сказал Малик Скотт.

Бой Джошуа – Нганну состоится в пятницу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua