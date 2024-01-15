Бокс
Тренер Деонтея Уайлдера сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.
«Я думаю то же самое, что и два или три месяца назад, когда меня спрашивали об этом поединке: я думаю, что Джошуа победит. Но я также думал, что Фьюри победит Нганну с комфортным преимуществом.
Очень трудно судить о Франсисе, но вы должны похвалить его за то, что он сделал с Фьюри, просто должны сделать это», – сказал Малик Скотт.
Бой Джошуа – Нганну состоится в пятницу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.