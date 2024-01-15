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ВИДЕО. Фьюри готовится к бою с Усиком с тигром на плечах. Но есть нюанс
35-летний обладатель пояса WBC в сверхтяжелой категории Тайсон Фьюри готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.
Британский боксер сейчас готовится к бою в Саудовской Аравии. В социальных сетях появилось видео, где он держит на плечах игрушечного тигра, которого ему подарили фанаты.
17 февраля в Саудовской Аравии Усик встретится с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. В соглашении есть пункт о двустороннем реванше.
Ранее обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри.