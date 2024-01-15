ВИДЕО. Фьюри готовится к бою с Усиком с тигром на плечах. Но есть нюанс

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

35-летний обладатель пояса WBC в сверхтяжелой категории Тайсон Фьюри готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Британский боксер сейчас готовится к бою в Саудовской Аравии. В социальных сетях появилось видео, где он держит на плечах игрушечного тигра, которого ему подарили фанаты.

17 февраля в Саудовской Аравии Усик встретится с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. В соглашении есть пункт о двустороннем реванше.

Ранее обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри.

sport.ua