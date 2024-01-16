Бокс
Денис БЕРИНЧИК: «Я – официальный претендент на титул. Жду соперника»
Украинский боксер Денис Беринчик является обязательным претендентом на титул WBO легкого веса. Однако организация все еще не объявила соперника.
«Я – официальный претендент на титул. Мы ждем. Ждем информации от промоутеров, а я готовлюсь, тренируюсь. Рассматривают три локации – Великобритания, США и Саудовская Аравия. Мне все равно, где проводить бой. Главное, чтобы был парень, с которым я буду драться за титул».
«Претенденты? Наваррете – топ-боксер, он чемпион. Есть опция перейти в эту весовую категорию и драться со мной. Есть еще Исаак Круз, Анхель Фиерро», — сказав Беринчик.
Пока нет информации, когда может состояться этот поединок.