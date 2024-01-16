Следить

Бокс

Энтони ДЖОШУА: «Люди недооценивают меня»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа заявил, что испытывает по отношению к себе плохое отношение со стороны окружающих. Британец уверен, что его недооценивают.

«Я думаю, что люди недооценивают меня. Они считают, что могут просто оказать на меня давление, потому что ментально я не такой сильный. Несмотря на всю шумиху вокруг Франсиса Нганну, ему все равно придется пройти через меня.

Я и сам мощный панчер. Я ломаю людям глазницы. Я сломал нос и глазницу Отто Валлину, Роберт Хелениус был избит, а еще я на**р уничтожил карьеру Диллиана Уайта своим апперкотом. Список можно продолжать. Ему придется иметь дело со мной, и именно поэтому бой выйдет хорошим», – заявил Джошуа.

Ранее Энтони Джошуа дал прогноз на бой Тайсон Фьюри – Александр Усик.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Alpinestars – новый партнёр McLaren

Автоспорт

Давид Санчес и Роб Маршалл приступили к работе в McLaren

Баскетбол

БК Ровно разгромил Политехнику-Галичину в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

Баскетбол

Соцмережі «Мілвокі» затролили Янніса у відповідь на критику. Вступилися за того самого працівника, який має краще прати

Футбол

Скандальный обмен открывает новые возможности для русского таланта. Лучший форвард МЧМ не захотел играть в «Филадельфии»

Бокс

«Давай сделаем это». Хргович ответил на вызов Паркера

Футбол

Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января

Баскетбол

Судді втопили «Бостон»? Фани розлючені кінцівкою гри з «Індіаною», в якій усе вирішилося рішеннями арбітрів

Футбол

Бавария объявила о переходе Даера

Футбол

Стефано Пиоли: Не надо записывать Милан в гонку за титулом

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс