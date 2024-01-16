Энтони ДЖОШУА: «Люди недооценивают меня»

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа заявил, что испытывает по отношению к себе плохое отношение со стороны окружающих. Британец уверен, что его недооценивают.

«Я думаю, что люди недооценивают меня. Они считают, что могут просто оказать на меня давление, потому что ментально я не такой сильный. Несмотря на всю шумиху вокруг Франсиса Нганну, ему все равно придется пройти через меня.

Я и сам мощный панчер. Я ломаю людям глазницы. Я сломал нос и глазницу Отто Валлину, Роберт Хелениус был избит, а еще я на**р уничтожил карьеру Диллиана Уайта своим апперкотом. Список можно продолжать. Ему придется иметь дело со мной, и именно поэтому бой выйдет хорошим», – заявил Джошуа.