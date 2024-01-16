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ФОТО. Победитель боя Усик – Фьюри получит специальный пояс

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Принимающая сторона подготовила для победителя боя специальный пояс. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

Пояс будет украшен золотом и серебром, а в центре будет изображена надпись «Undisputed Heawyweight Champion» (абсолютный чемпион супертяжелого веса).

Напомним, вне зависимости от исхода поединка боксеры уже договорились о бое-реванше.

sport.ua

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