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ФОТО. Победитель боя Усик – Фьюри получит специальный пояс
17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Принимающая сторона подготовила для победителя боя специальный пояс. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.
Пояс будет украшен золотом и серебром, а в центре будет изображена надпись «Undisputed Heawyweight Champion» (абсолютный чемпион супертяжелого веса).
Напомним, вне зависимости от исхода поединка боксеры уже договорились о бое-реванше.