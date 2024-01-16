Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона

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Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев из рф, зашифровавшийся под канадца, поддержал дон-дона рамзана кадырова.

В заявлении сказано: «Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера чечни кадырова в своей речи после боксерского боя в Квебеке.

рамзан кадыров не только находится под санкциями Канады, США, Великобритании, но и активно поддерживает российскую варварскую войну против Украины, призывает убивать украинцев и разрушать украинские города.

Еще одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет».

Артур Бетербиев (20–0, 20 КО) сохранил чемпионские пояса WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе, одержав досрочную победу над Каллумом Смитом (29–2, 21 КО).

Бетербиев защитил три пояса, нокаутировав Каллума Смита в 7-м раунде

sport.ua