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Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, в очередной раз поддержал Тайсона Фьюри перед поединком с Александром Усиком:

«Победитель боя Джошуа – Нганну проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с победителем боя между Фьюри и Усиком. Для Нганну это может быть бой за титул абсолютного чемпиона мира в его третьем поединке. И этот бой может стать его реваншем против Фьюри. Он может стать абсолютом в третьем поединке!

Мы с Энтони мечтали об этом бое так много лет. Это то, что я сказал Энтони перед битвой взглядов с Нганну: «Две победы – и ты станешь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе». Я верю, что он это сделает. Я не говорю это как его фанат, но я верю, что он победит Нганну, победит Тайсона Фьюри.

Я просто скажу вот что: Усик, я люблю тебя, но… Тайсон Фьюри, ты должен выиграть этот бой. Потому что как только Джошуа одолеет Нганну, мы должны организовать бой с Фьюри».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua

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