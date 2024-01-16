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Стали известны имена всех спарринг-партнеров Усика перед боем с Фьюри

Ready To Fight

Стали известны имена пятерых спарринг-партнеров, которые помогают чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) готовиться к поединку против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По информации платформы Ready To Fight, на данный момент Усик спаррингует с сербом Санелем Хасановичем (7-1-1, 6 КО), немцем Эммануэлем Одиасе (1-0, 1 КО), украинцем Владимиром Кацуком (5-1, 2 КО), поляком Мариушем Вахом (38-10, 20 КО) и британцем Дарреном Шили (0-1, 0 КО). Изначально более 50 боксеров оставили свои заявки для того, чтобы стать спарринг-партнерами Усика.

Отметим, что Одиасе и Вах не в первый раз находятся в тренировочном лагере Усика.

Известен даже гонорар спарринг-партнеров украинского боксера, каждый их них получает 400 долларов за 1 спарринг.

Усик сразится с Фьюри 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua

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