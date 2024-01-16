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Выбор экс-чемпиона. Льюис подобрал Джошуа двух соперников

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис заявил, что есть два приоритетных соперника для экс-чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа.

«Проблема заключается в том, что Джошуа будет боксировать, но его главными конкурентами в борьбе за авторитет сейчас являются Фьюри и Чжан. Что же касается меня, то я не боксировал с удобными парнями, когда был на вершине. Мне нужны были парни, которые могли меня куда-то привести.

Сейчас Джошуа дожидается своего шанса. Говорят о том, что ему нужно оставаться активным, однако я считаю, что этот парень уже давно должен был сразиться за титул», – заявил Льюис.

Ранее Леннокс Льюис сравнил украинского чемпиона Александра Усика с кроликом.

sport.ua

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