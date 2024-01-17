Большие бои Усика. Известны возможные соперники украинца после Фьюри

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Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри, и промоутер Эдди Хирн, который занимается делами Энтони Джошуа, заявили, что не исключен большой бой между победителями поединков Тайсон Фьюри – Александр Усик и Энтони Джошуа – Франсис Нганну.

А Саудовская Аравия уже готова выделять деньги на такой бой.

«Вы увидите, что результат боя Усика и Фьюри будет иметь связь с поединком Джошуа и Нганну. Наша идея в том, чтобы организовать бой победителей», – сказал Турки Аль-Шейх, который занимается организацией больших боев в Саудовской Аравии.

Бой Усика за все титулы состоится 17 февраля, а Джошуа и Нганну проведут свой поединок в марте.

sport.ua