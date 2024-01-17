Следить

Бокс

Большие бои Усика. Известны возможные соперники украинца после Фьюри

Twitter.com

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри, и промоутер Эдди Хирн, который занимается делами Энтони Джошуа, заявили, что не исключен большой бой между победителями поединков Тайсон Фьюри – Александр Усик и Энтони Джошуа – Франсис Нганну.

А Саудовская Аравия уже готова выделять деньги на такой бой.

«Вы увидите, что результат боя Усика и Фьюри будет иметь связь с поединком Джошуа и Нганну. Наша идея в том, чтобы организовать бой победителей», – сказал Турки Аль-Шейх, который занимается организацией больших боев в Саудовской Аравии.

Бой Усика за все титулы состоится 17 февраля, а Джошуа и Нганну проведут свой поединок в марте.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

НХЛ: «Флорида» — «Детройт», «Нью-Джерси» — «Монреаль». Расписание матчей 18 января

Бокс

Большие бои Усика. Известны возможные соперники украинца после Фьюри

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Футбол

Барселона определилась с новым главным тренером

Автоспорт

Тим Трамниц дебютирует в Формуле 3

Футбол

Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Сиэтл»

Бокс

«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри — Усик

Футбол

Бывший гендиректор Ювентуса: «Подписание Роналду было ошибкой»

Теннис

Стефанос Циципас: «Мое восстановление было сумасшедшим — я делал все, что было в моих силах, чтобы как можно быстрее вернуться на корт»

Футбол

Атлетик — Алавес 2:0: обзор матча

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс