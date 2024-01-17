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Большой андеркард боя Усика. Будут Бриедис, Опетая и Ковалев

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Под большой бой за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри готовится интересный андеркард.

Сообщается, что свой бой в крузервейте проведут Джаи Опетая и старый знакомый Усика Майрис Бриедис, с которым украинец уже боксировал.

Скорее всего, на кону будет титул IBF.

В андеркарде планируется возвращение опытного Сергея Ковалева, который будет драться с Робином Сафаром. Еще одним титульным боем станет поединок полулегкого веса между Джо Кординой и Энтони Какейсом.

Пока нет информации, будут ли украинские боксеры в андеркарде.

Боксерский вечер пройдет 17 февраля.

sport.ua

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