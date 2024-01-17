Бокс
Большой андеркард боя Усика. Будут Бриедис, Опетая и Ковалев
Под большой бой за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри готовится интересный андеркард.
Сообщается, что свой бой в крузервейте проведут Джаи Опетая и старый знакомый Усика Майрис Бриедис, с которым украинец уже боксировал.
Скорее всего, на кону будет титул IBF.
В андеркарде планируется возвращение опытного Сергея Ковалева, который будет драться с Робином Сафаром. Еще одним титульным боем станет поединок полулегкого веса между Джо Кординой и Энтони Какейсом.
Пока нет информации, будут ли украинские боксеры в андеркарде.
Боксерский вечер пройдет 17 февраля.