Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэш Али

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в хэвивейте Джо Джойс (15-2, 14 KO) вернется на ринг 16 марта. Его соперником станет британец Кэш Али (21-2, 12 KO).

Местом проведения называют Бирмингем. В тот вечер Дэвид Аделейе сразится с Соломоном Дэкресом за титул чемпиона Англии.

В 2023 году Джо Джойс потерпел два поражения от Чжана Чжилея.

31-летний Кэш Али не боксировал с июля, когда он проиграл по очкам после шести раундов украинцу Богдану Миронцу (8-1, 4 KO) в Эдинбурге.

Али известен тем, что был дисквалифицирован на шесть месяцев за то, что укусил во время боя Дэвида Прайса.

sport.ua