Экс-чемпион мира: «Фьюри неуклюжий, поэтому я ставлю на него»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Бермейн Стиверн сделал неоднозначный прогноз на бой Тайсона Фьюри против Александра Усика:

«Я думаю, что Тайсон Фьюри провел неудачный бой против Фрэнсиса Нганну, и мы увидим другого Тайсона в поединке против Александра Усика. Думаю, что Фьюри выиграет бой. Он более крупный боец, и он похож на средневеса. Он высокий, может двигаться и неуклюжий, поэтому я ставлю на Тайсона Фьюри».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua