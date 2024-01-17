«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри — Усик

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Британский боксер Энтони Джошуа дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком:

«Это будет хороший бой. Я думаю, что Усик имеет преимущество. Но меня не очень беспокоит результат. Я просто хочу, чтобы они оба покинули ринг здоровыми. Это тяжелая игра, так что это все, о чем я могу попросить.

Результат боя никак не повлияет на мою жизнь. Я не из тех фанатов, которые начинают плакать, когда кто-то выиграл или проиграл. Что есть, то есть. Наступит завтрашний день. Удачи им обоим.

С кем я бы хотел подраться? Возможно, с Тайсоном Фьюри. Я думаю, что это будет лучший бой для болельщиков и для меня».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua