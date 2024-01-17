Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис поделился мнением о результате боя между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

«Я с нетерпением жду, когда смогу принять Фьюри или Усика в клуб абсолютных чемпионов. Рад, что они решили войти в историю. Должен получиться отличный бой. Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера… Преимущество у Фьюри», – сказал Льюис.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Энтони Джошуа дал прогноз на бой Фьюри – Усик.

sport.ua