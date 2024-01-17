Леннокс Льюис раскритиковал уровень современного хевивейта

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис раскритиковал состояние хевивейта по состоянию на сегодняшний день, но при этом похвалил бывшего бойца UFC Франсиса Нганну.

«Бой Нганну с Тайсоном Фьюри был зрелищем. Этот бой с Эй Джеем – тоже зрелище. Снимаю шляпу перед Нганну за то, что он максимально использовал свои возможности. Он не сделал ничего плохого. Это просто такой уровень хевивейта в 2024 году», – сказал Льюис.

Бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну состоится в пятницу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua