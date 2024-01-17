Тео Лопес вынес вердикт: Ломаченко выставит Камбососа аматором

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Боксер Теофимо Лопес, который дрался с Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом, не сомневается, что в поединке между ними победит украинец.

«Ломаченко не только остановит Камбососа, но и заставит его выглядеть аматором в ринге. Можете запомнить мои слова. Быть в ринге с Ломаченко – это совсем другой уровень. Это нужно пережить. Но отдаю должное Камбососу, что он решился на это».

«Его встретит сложнейший оппонент, пусть переживет это. Лома будет очень злым в ринге после поражения от Хейни. Он идет мстить», — сказал Лопес.

Бой Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в Австралии.

sport.ua