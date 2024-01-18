Бокс
ФОТО. Александр УСИК: «Мне – 37. Спасибо героям, которые защищают Украину»
17 января 2024 года именитый украинский боксер Александр Усик отпраздновал 37-й день рождения.
В свой день украинец опубликовал пост в Instagram, в котором выразил благодарность героям Украины:
«Мне – 37.
Долгий путь позади, впереди самые важные битвы. Наша страна ведет свою борьбу, поэтому хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину.
Благодарю всех, кто верит в меня и помогает: любимую жену, маму, детей, коллектив и друзей.
Еще раз спасибо тем, кто в меня не верит: вы только делаете меня сильнее на моем пути.
Слава Богу за все и Слава Украине!», – подписал публикацию Усик.
Ранее стали известны возможные соперники Александра Усика после Тайсона Фьюри.
ФОТО. Александр УСИК: «Мне – 37. Спасибо героям, которые защищают Украину»