Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

17 января 2024 года именитый украинский боксер Александр Усик отпраздновал 37-й день рождения.

В свой день украинец опубликовал пост в Instagram, в котором выразил благодарность героям Украины:

«Мне – 37.

Долгий путь позади, впереди самые важные битвы. Наша страна ведет свою борьбу, поэтому хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину.

Благодарю всех, кто верит в меня и помогает: любимую жену, маму, детей, коллектив и друзей.

Еще раз спасибо тем, кто в меня не верит: вы только делаете меня сильнее на моем пути.

Слава Богу за все и Слава Украине!», – подписал публикацию Усик.

Ранее стали известны возможные соперники Александра Усика после Тайсона Фьюри.

ФОТО. Александр УСИК: «Мне – 37. Спасибо героям, которые защищают Украину»

sport.ua