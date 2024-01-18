Промоутер Саудовской Аравии: «Сколько можно терять время? Усику уже 37 лет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Турки Аль-Шейх, который занимается организацией боксерских поединков в Саудовской Аравии, объяснил, почему так торопится с большими боями с участием топовых боксеров.

«Сколько можно терять время? Мы не хотим тратить его. Усику уже почти 37 лет (исполнилось 17 января – прим), Фьюри сейчас 35 лет, Джошуа – 33 года, Уайлдеру 38 лет. Люди хотят видеть большие бои. Они хотят когда-нибудь увидеть бой между Фьюри и Джошуа, увидеть бой Уайлдера и Джошуа».

«Мы надеемся, Уайлдер вернется в ринг после неудачи с Паркером. У нас нет магических способностей, но мы делаем все, чтобы организовать большие бои», — сказал Турки Аль-Шейх.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua