Владислав СИРЕНКО: «Фьюри уже изрядно «потрепанный» боец»

Украинский проспект супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко поделился ожиданиями от поединка за абсолютный титул в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Что Фьюри предложит Усику? Не знаю даже… Думаю, будет делать все эти свои хитрые «штучки»: заманивать, финтить, где-то немного «грязнить». В этом он очень талантлив. Так что однозначно будет пытаться все это использовать.

Его задача — остановить Усика. Сделать так, чтобы Александр меньше двигался. Очень интересно посмотреть, как он все это будет пытаться реализовать. Возможно даже, что каким-то такими «дикими забросами» будет пытаться попасть.

Думаю, что ключевым фактором станет физическая готовность бойцов. Ведь в ринге они оставят все, отдадут там все силы. Это логично. Потому что для обоих это будет самый важный поединок в жизни. Поэтому важен вопрос, позволит ли им здоровье оставить в ринге все. Тот же Фьюри уже изрядно «потрепанный» боец. Ведь сколько у него было нокдаунов за карьеру. Даже в последнем поединке с Франсисом Нганну. Все эти нокдауны – они откладываются в голове, они не проходят бесследно.

А еще я знаю, что Усик проходит очень физически тяжелые тренировочные лагеря. Он там оставляет немало сил и здоровья. Надо учитывать, что он уже столько лет на профессиональном ринге. И что он постоянно проводит именно такие сборы. Это тоже все откладывается на его здоровье. Так что здесь тоже вопрос — насколько он будет готов. Думаю, что в этом поединке даже наименьшая на первый взгляд деталька может быть ключевой, может стоить одному из них победы или поражения», – заявил Сиренко.