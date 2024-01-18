Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук поделился мнениями о поведении Василия Ломаченко.

«Он хочет для всех быть хорошим. Скорее всего, что и в Украине и в России у него есть друзья. Но я этого не понимаю.

Сначала, когда все начиналось, Ломаченко идет в ТРО, а потом в США приезжает и уже ведет себя так, что все нормально и россияне – братский народ. Если бы я общался с ним, мог бы сказать больше, но вижу только то, что показывают СМИ. Однако Ломаченко очень многое сделал для Украины. А почему сейчас такая позиция? Не понимаю», – рассказал Богачук.

Ранее Ломаченко и Камбосос договорились о бое. На кону в этом поединке будет титул IBF в легком весе.

sport.ua