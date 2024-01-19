Битвы промоутеров 5 на 5. Хирн и Уоррен устроят большой боксерский вечер

Getty Images/Global Images Ukraine. Хирн (слева) и Уоррен (справа)

Известные промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен, которые длительное время враждовали и даже не пожимали друг другу руки, подписали контракт на бои своих боксеров.

Сообщается, что состоится вечер, в котором 5 боксеров компании Хирна проведут поединки против 5 боксеров компании Уоррена. Соперников назовут во время пресс-конференции перед боем Энтони Джошуа и Франсиса Нганну в марте.

Боксерский вечер пройдет в Саудовской Аравии.

Самым известным клиентом Хирна является Энтони Джошуа, а Уоррен занимается делами Тайсона Фьюри, который в феврале сразится с Александром Усиком.

sport.ua