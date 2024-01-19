Боксерский IQ против габаритов. Супертяж дал прогноз на бой Усика и Фьюри

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Супертяж Джо Джойс оценил сильные стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри перед их поединком за все титулы супертяжелого веса.

«Думаю, у Фьюри будет преимущество за счет габаритов. Он постоянно нависает над соперниками, устраивает хаос в ближнем бою и так может добиться нокаута. Он наносит меньше ударов, чем Усик, но у него длиннее руки, есть быстрый джеб».

«У украинца отличный боксерский IQ, уверенная работа на ногах и много ударов. Усик – умный боксер, обладает многими качествами. Если оба будут на своем топ-уровне, то… отдам предпочтение Фьюри. Очень жду этот бой», — сказал Джойс.

Поединок состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua