Следить

Бокс

Боксерский IQ против габаритов. Супертяж дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Twitter.com

Супертяж Джо Джойс оценил сильные стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри перед их поединком за все титулы супертяжелого веса.

«Думаю, у Фьюри будет преимущество за счет габаритов. Он постоянно нависает над соперниками, устраивает хаос в ближнем бою и так может добиться нокаута. Он наносит меньше ударов, чем Усик, но у него длиннее руки, есть быстрый джеб».

«У украинца отличный боксерский IQ, уверенная работа на ногах и много ударов. Усик – умный боксер, обладает многими качествами. Если оба будут на своем топ-уровне, то… отдам предпочтение Фьюри. Очень жду этот бой», — сказал Джойс.

Поединок состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

Теннис

Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

Футбол

«Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Теннис

Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс