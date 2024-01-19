Бокс
Денис БЕРИНЧИК: «Усик или Фьюри? Усик, на 100%»
Украинский боксер легкого дивизиона Денис Беринчик высказал мнение относительно исхода боя между действующим чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в хэвивейте Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
– Усик – Фьюри. Кто?
– Усик.
– 100 процентов или 20 на 80?
– 100 процентов. Даже деньги пойду поставлю, – признался Беринчик.
Как известно, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 17 февраля.
Ранее сообщалось, что Денис Беринчик близок к тому, чтобы выйти на титульный бой.