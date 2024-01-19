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Денис БЕРИНЧИК: «Усик или Фьюри? Усик, на 100%»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер легкого дивизиона Денис Беринчик высказал мнение относительно исхода боя между действующим чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в хэвивейте Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

– Усик – Фьюри. Кто?
– Усик.

– 100 процентов или 20 на 80?
– 100 процентов. Даже деньги пойду поставлю, – признался Беринчик.

Как известно, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик близок к тому, чтобы выйти на титульный бой.

sport.ua

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