Леннокс Льюис ответил фанатам, которые обвинили его в ненависти к Джошуа

boxing-social.com. Энтони Джошуа и Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис отрицает обвинения фанатов в том, что он является хейтером бывшего чемпиона Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

«Откройте глаза. Я стал «хейтером» только после того, как раскритиковал их за то, что они не сделали бой за абсолютное чемпионство с Уайлдером, когда у них был шанс.

По версии Хирна, я был озлоблен и ненавидел Эй Джея за то, что он не подписал со мной контракт. Это не так», – написал Льюис в твиттере, добавив твиты, в которых он хвалит Энтони.

Ранее Леннокс Льюис раскритиковал уровень современного хевивейта.

sport.ua