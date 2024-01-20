Арам Фаниян – Франсиско Меркадо. Бой за титул WBF. Смотреть онлайн LIVE

Instagram. Меркадо и Фаниян

В киевском Дворце спорта 20 января проходит благотворительный вечер бокса от компании SpartaBox.

В главном поединке встретятся украинский боксер Арам Фаниян (23–2, 5 KO) и мексиканец Франсиско Меркадо (8–3, 3 KO).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В предыдущем поединке Фаниян проиграл британскому проспекту Адаму Азиму (10–0, 7 КО) единогласным решением судей.

В соглавном поединке будут разыграны титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе (до 69,9 кг).

За два вакантных пояса сразятся Владислав Гела (13–5–1, 8 КО) и Андрей Цюра (6–1, 5 КО).

Столичный Дворец спорта проводит первое боксерское шоу за почти 5 лет. Предыдущий раз здесь устанавливали ринг в апреле 2019 года, когда в шоу K2 Promotions Ukraine Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву.

Результаты взвешивания:

Арам Фаниян – 63,2 кг, Франсиско Меркадо – 62,8 кг

Владислав Гела – 69,4 кг, Андрей Цюра – 69,5 кг

Арам Фаниян – Франсиско Меркадо. Бой за титул WBF. Смотреть онлайн

Видеотрансляцию вечера бокса проводит с 16:00 видеосервис MEGOGO

Файткард шоу в Киеве

Арам Фаниян (23–2, 5 КО) – Франcиско Меркадо (8–3, 5 КО)

Владислав Гела (13–5–1, 8 КО) – Андрей Цюра (6–1, 5 КО)

Назри Рагимов (12–3, 7 КО) – Геннадий Гитлан (3–6, 0 КО)

Тарас Бондарчук (дебют) – Артур Земляной (3–13, 3 КО)

Александр Охрей (3–5, 3 КО) – Владимир Гайдуков

Александр Ивков (1–0–1, 1 КО) – Руслан Гречанов

Али Даглы (1–0, 1 КО) – Евгений Костенко (1–3, 1 КО)

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