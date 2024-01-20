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Арам Фаниян – Франсиско Меркадо. Бой за титул WBF. Смотреть онлайн LIVE
В киевском Дворце спорта 20 января проходит благотворительный вечер бокса от компании SpartaBox.
В главном поединке встретятся украинский боксер Арам Фаниян (23–2, 5 KO) и мексиканец Франсиско Меркадо (8–3, 3 KO).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
В предыдущем поединке Фаниян проиграл британскому проспекту Адаму Азиму (10–0, 7 КО) единогласным решением судей.
В соглавном поединке будут разыграны титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе (до 69,9 кг).
За два вакантных пояса сразятся Владислав Гела (13–5–1, 8 КО) и Андрей Цюра (6–1, 5 КО).
Столичный Дворец спорта проводит первое боксерское шоу за почти 5 лет. Предыдущий раз здесь устанавливали ринг в апреле 2019 года, когда в шоу K2 Promotions Ukraine Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву.
Результаты взвешивания:
Арам Фаниян – Франсиско Меркадо. Бой за титул WBF. Смотреть онлайн
Видеотрансляцию вечера бокса проводит с 16:00 видеосервис MEGOGO
Файткард шоу в Киеве