«Может обделаться от страха». Отец Фьюри дал прогноз на бой Джошуа – Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Джон Фьюри, отец обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Я буду честен с вами, нельзя списывать Нганну со счетов, он доказал это в бою с Тайсоном. Он сильный парень, у него есть ударная мощь, он атлетичен. Если он придет с желанием победить, если он придет с желанием и решимостью, он будет проблемой для любого в мире, это было доказано.

Зрелище будет захватывающим, и я знаю одно: если Нганну зацепит Эй Джея, он не сможет так быстро восстановиться. Если Франсис донесет свой удар, он повалит Эй-Джея, и тот не сможет так быстро подняться. Нганну – совсем другой человек, чем Энди Руис, он массивный, 193 см рост, и он твердо верит в себя.

Может быть, Эй Джей сотворит свою магию и заставит Нганну обделаться от страха. Он сделал это с Отто Валлином, и может оказать такое же воздействие на Нганну, но не стоит списывать Франсиса со счетов», – сказал Джон Фьюри.

Бой Джошуа – Нганну состоится в пятницу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua