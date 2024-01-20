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Отец Фьюри – о бое сына с Усиком: «70% прежнего Тайсона будет достаточно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон и Джон Фьюри

Отец Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, не стал безапелляционно отдавать предпочтение своему сыну в предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика, оставив место для «маневра».

«Самая легкая ночь! Потому что Тайсон был в ринге с лютыми панчерами, он был в ринге с Нганну, самым тяжелым супертяжем мира, он падал и вставал. Мощность, которую приносит Усик, – он это все проходил в любом случае. Если он сможет выйти хотя бы на 70% от того, что он обычно делает, от того прежнего Тайсона, этого будет достаточно. Но слушайте, если он этого не покажет – это будет ночь Усика.

При этом я не буду включать заднюю и не буду еще больше набрасывать на вентилятор. Мы все увидим 17 февраля – что они из себя представляют. Это будет шоу. Я просто надеюсь, что они оба подготовятся как положено. Они знают, кому противостоят, знают величину этой игры, знают, что на кону. Это самый ценный приз в спорте. И победитель войдет в Зал славы и надолго попадет в историю. Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту», – поделился Фьюри-старший в интервью Boxing Social.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua

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