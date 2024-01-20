В Саудовской Аравии планируют провести еще один супербой в хевивейте

punchng.com. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Председатель совета директоров главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Аш-Шейх высказался по поводу организации будущего поединка между звездами хевивейта Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Все хотят увидеть бой Фьюри – Усик и их реванш. Затем, возможно, произойдет реванш между Тайсоном и Нганну, но, я думаю, многих заинтересует бой между Джошуа и Фьюри. Это то, что мы хотим предложить людям. И мы закрываем много вопросов по этому поводу.

Людям нужно увидеть бой Джошуа – Уайлдер и Фьюри – Джошуа. Надеюсь Вайлдер вернется, было много слухов об их бое с Энтони 8 марта, но его неразумно было бы проводить, посмотрите на состояние тела Деонтея», – сказал Турки Аль-Аш-Шейх.

Ранее было официально анонсировано бой между Джошуа и Нганну, который также состоится в Саудовской Аравии.

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