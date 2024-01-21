Арам Фаниян нокаутировал мексиканца в Киеве и завоевал титул WBF

MEGOGO. Арам Фаниян и Франсиско Меркадо

В киевском Дворце спорта 20 января прошел благотворительный вечер бокса от компании SpartaBox.

В главном поединке украинский боксер Арам Фаниян (23–2, 5 KO) нокаутировал мексиканца Франсиско Меркадо (8–3, 3 KO).

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В предыдущем поединке Фаниян проиграл британскому проспекту Адаму Азиму (10–0, 7 КО) единогласным решением судей. И на этот раз, при домашней поддержке трибун, закрыл досадное поражение ярким выступлением.

Фаниян завершил бой против мексиканца нокаутом в середине 7-го раунда. Арам завоевал титул чемпиона мира по версии WBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В соглавном 10-раундовом поединке были разыграны титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе (до 69,9 кг). Два вакантных пояса получил Владислав Гела из Кременчуга (13–5–1, 8 КО), победивший Андрея Цюру (6–1, 5 КО) единогласным решением судей (97–94, 97–93, 96–94).

Столичный Дворец спорта провел первое боксерское шоу за почти 5 лет. Предыдущий раз здесь устанавливали ринг в апреле 2019 года, когда в шоу K2 Promotions Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву.

ВИДЕО. Арам Фаниян – Франсиско Меркадо. Бой за титул WBF

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