ДАНЫЛИВ: От наших представительниц в олимпийских весах ожидал большего

highsport.if.ua. Сергей Данылив

В Дебрецене, что в Венгрии состоялся традиционный международный турнир по боксу, в котором приняли участие и украинки.

Главный тренер женской сборной Украины Сергей Данылив в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал оценку выступлению своих подопечных:

– Конечно, прежде всего, внимание было сосредоточено на олимпийских категориях. Напомню, что их в программе женского бокса на Играх в Париже будет шесть. Если откровенно, то ждал от подопечных большего. Меньше всего претензий к Анне Охрей, которая в весе 60 кг провела в Дебрецене четыре поединка и лишь в финале в равной борьбе уступила сопернице из Монголии. А вот Татьяна Коб (50 кг), Анастасия Ковальчук (54 кг), Анастасия Черноколенко (66 кг) и Каролина Махно (75 кг) могли выступить лучше. Поэтому и ограничились лишь третьими местами. Сейчас важно продуктивно поработать над ошибками, ведь уже в феврале девушкам выступать в Италии на отборочном турнире, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

– Это мы вели речь об олимпийских весах, а какие достижения у украинок в других категориях?

– Важно, что в Дебрецене девушки обогатились боксерской практикой. Итак, в неофициальном командном зачете украинки были вторыми, а всего выступало 11 сборных. У нас три первых места: Ольга Шалимова (48 кг), Ирина Луцак (81 кг) и Мария Ловчинская (свыше 81 кг). Девушки – молодцы, тем более, что в финале с ними конкурировали хозяйки турнира.

На вторую ступеньку пьедестала почета взошла Анастасия Саранюк (70 кг), а на третью-Ярослава Маринчук (50 кг).

– Что дальше?

– В конце января собираемся в Конча-Заспе, где пройдет заключительный этап подготовки к отборочным соревнованиям в Милане. Надеюсь, что обойдется без травм и подопечные отправятся в Италию в боевой спортивной форме.

sport.ua