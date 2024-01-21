Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Из Дебрецена вернулись с богатым урожаем наград»

Федерация бокса Украины. Дмитрий Сосновский

В венгерском Дебрецене завершился традиционный международный турнир по боксу, в котором приняли участие и украинские мастера кожаной перчатки.

Главный тренер мужской сборной Украины Дмитрий Сосновский в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от соревнований в соседней стране:

– В Дебрецене изъявили желание выступать боксеры из 11 стран. Для украинцев это была одна из последних репетиций перед отборочными турнирами в Италии и Таиланде, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Считаю, что мои подопечные в Венгрии соревновались удачно, заняв в неофициальном командном зачете второе место. Но главное, что получили необходимую боксерскую практику, ведь большинство из моих подопечных провели по 2-3 боя.

– Кого из украинских боксеров стоит выделить?

– Прежде всего, тех, кто взошел на верхнюю ступеньку пьедестала почета: Эльвина Алиева (67 кг), Юрия Захареева (71 кг), Павла Илюшу (75 кг), Даниила Жосана (86 кг) и Дмитрия Ловчинского (свыше 92 кг) Более того, именно Захареев был признан лучшим боксером турнира.

ДАНЫЛИВ: От наших представительниц в олимпийских весах ожидал большего

Серебряными призерами стали: Андрей Тишковец (48 кг), Дмитрий Куля (75 кг), Александр Грицив (свыше 92 кг), а бронзовыми: Руслан Цикало (60 кг), Даниил Заморило (63,5 кг), Игорь Христосов (67 кг), Максим Кофан (80 кг).

– Кстати, почему в составе украинской делегации в Дебрецене отсутствовал наш самый титулованный боксер – Александр Хижняк, хотя он готовился на последнем сборе в Конча-Заспе?

– Хижняк травмировался, он был прооперирован, но поскольку у Александра уже есть олимпийская лицензия, то он успеет подойти к Играм в Париже в боевой спортивной форме.

– В Дебрецен поехал Аркадий Карцан, однако почему-то на ринг так и не вышел.

– У него произошел психологический срыв. В ближайшее время после его обследования члены медицинской комиссии примут решение сможет ли он в дальнейшем заниматься боксом.

– Карцан был лидером сборной в весе 92 кг. Есть ли кому его заменить?

– Возлагаем надежды на Сергея Горскова – серебряного призера чемпионата Украины, который состоялся в конце прошлого года во Львове. По крайней мере, именно он будет представлять Украину в феврале на международном турнире в Болгарии.

sport.ua