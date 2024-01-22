Далакян в Японии. Сложный соперник и мечта об объединении

Boxing Scene. Артем Далакян и Сеиго Акуи

23 января в Осаке, Япония, украинский чемпион WBA в наилегчайшей весовой категории (до 50,8 кг) Артем Далакян (22-0, 15 КО) встретится с японским претендентом Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).

Это будет уже седьмая защита титула Артемом. Конечно, от сотрудничества его промоутера и британца Фрэнка Уоррена ожидалось большее, чем защита титула. Но, возможно, все впереди. Сейчас нужно пройти это испытание и выйти из него победителем, потому что поражение вряд ли приведет к титулу – и в ближайшей перспективе, и вообще.

Далакян – самый старший чемпион своей категории. У него осталось не так много времени для чего-то большего

Артем Далакян не раскрыл себя на все сто миру. Разумеется, рассчитывать на чрезвычайную звездность, имея вес в 50 килограммов – сложно. Как ни крути, а такие категории смотрят сильно меньше, чем более тяжелые. Даже когда люди весят чуть больше 60 килограммов (61,2 кг – легкий вес, 63,5 кг – полусредний), ими интересуются больше.

Но Артем не сделал ничего, чтобы стать большей звездой, чем сейчас. И не сделает, и вряд ли станет. Разве что, если завоюет больше титулов и побьет настоящих звезд категории.

Далакяну 36 лет. В таких категориях настолько долго боксируют крайне редко. Весь бокс основан на количестве ударов и активности. Бокс Артема основан еще и на движениях и технике. Все это тяжело сохранять в адекватных кондициях с возрастом.

Вместе с этим, чемпионы его дивизиона – молодые парни. Хулио Сезару Мартинесу 28 лет. Джесси Родригесу — вообще 24. Первый – звезда в Мексике и США. Не мегазвезда, но достаточно известный боксер, чтобы говорить о звездности. Второй – один из тех, кого легко ставят в топы pound-for-pound после прошлого года. Он нокаутер, объединил пояса и все еще молод. О Далакяне столько не знают.

Хотя шанс был. В 2018 году Артем прилетел в США и встретился с Брайаном Велорией – действительно звездным и известным боксером. В кровавом противостоянии Артем победил настолько именитого соперника и стал чемпионом. Вот это был главный момент, когда Далакян мог делать шаги к известности.

Но ни Артем, ни его промоутеры и менеджеры не пошли в ту сторону. Они сделали Артема чемпионом в Украине. Далакян возил соперников к себе домой и побеждал их. Это круто, потому что долгое время именно он был единственным чемпионом мира, боксировавшим в Украине. Не круто только то, что эти события не собирали так много, как могли бы.

Надежда появилась в 2022 году. Артём подписал контракт о со-промоутерстве с Фрэнком Уорреном. Вернее, подписал его промоутер. Это было сделано точно так же, как поступил Денис Беринчик. Учитывая имевшегося тогда в категории чемпиона Санни Эдвардса, казалось, что это самый логичный шаг.

В итоге Санни встретился с Джесси Родригесом в 2023-м и проиграл досрочно бой и титул. А Далакян в 2023 году встретился с непростым Давидом Хименесом. Испытание сложное. Непобежденный на тот момент боксер с хорошими навыками и непростой бой в андеркарде Бетербиев – Ярд в Великобритании. Но поражение Эдвардса или Родригеса дало бы больше для известности, чем эта победа. Что уж говорить о побитом одном из этих боксеров.

Потом Артём готовился, но не боксировал год. То травмы, то неудачные организаторские моменты. Слишком длительное время для перерыва, когда боксеру 36 лет, а он боксирует в столь небольшом весе.

Теперь снова не объединительный бой. Ибо чемпионы или только отбоксировали и не интересуются. Или просто не интересуются Артемом. Слишком высок риск проиграть хорошему боксеру, за бой с которым не очень много заплатят.

Так что Далакяну нужно защищаться против японца в Японии. Не в первый раз Артему биться против формального хозяина ринга. Проходил, видел, побеждал ярко. Но тогда украинец был и гораздо моложе – на шесть лет.

Кто фаворит?

Facebook. Артем Далакян

Артём Далакян с минимальным отрывом. На чемпиона можно поставить за 1.87, на претендента – за 1.94. Не самая привычная картина, да.

Что это за японец такой? Акуи всего 28 лет. Очередное следующее поколение, пришедшее вытеснять поколение Артема.

Не маленький – 163 см рост, длинные руки. Но рост – на один сантиметр ниже роста Далакяна. То есть, примерно равны. Чисто визуально, за неимением точных цифр, руки японца могут быть немного длиннее.

Очень атлетичный, что типично для японского бокса. Тренированный и физически сильный, что тоже частое явление среди японцев. Не сказать, чтобы это был самый разносторонний боксер среди соперников Артема, но боксер хороший. Активно идет вперед, жестко бьет. Умеет ударить навстречу или просто через блок.

В последний раз Акуи проигрывал в 2018 году – гостю из Филиппин, у которого на тот момент было восемь поражений. Кстати, техническим нокаутом в 8-м раунде 8-раундового противостояния. С того момента Сеиго победил шесть раз – трижды досрочно и трижды решением судей.

Артем сильно старше, но также более техничный и подвижный. Вопрос о том, сможет ли в 36 Далакян боксировать так, как раньше. Тем более, после очередного долгого перерыва. Также интересует, не поздно ли Артем поехал на бой в другой часовой пояс. Готовился Далакян, как обычно, в Киеве, а на бой прибыл за неделю до выхода в ринг.

Если со всем этим не возникнет проблем, украинец может и должен побеждать. Двигаться вокруг назойливого японца, жалить с дистанции, не давать зарядиться силовыми, которые у японца очень мощные.

Во всех остальных случаях проблемы могут быть. Пропускать от такого визави точно нельзя. Как и отдавать равные раунды японцу в Японии.

Есть надежда, что в этот раз удастся лучше, чем в поединке против Хименеса, и интерес к объединению Далакяна против кого-то из прочих чемпионов вырастет. Иначе есть вероятность просто не дождаться такого большого шанса. Или дождаться, когда уже будет поздно.

Поединок Артем Далакян – Сеиго Акуи состоится 23 января в Осаке. Ориентировочное начало боя 11:00 по киевскому времени.

1.87

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1.94

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