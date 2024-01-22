Соперник Далакяна посвятит чемпионский бой людям в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine. Сейго Акуи

23 января украинский боксер Артем Далакян проведет защиту титула WBA в легчайшем весе против обязательного претендента японца Сеиго Акуи.

Накануне поединка соперники провели церемонию взвешивания и финальную дуэль взглядов, а также пообщались с представителями СМИ. В частности, наш соотечественник отметил, что достиг своей лучшей формы после года без боев на профессиональном ринге и выразил уверенность в своей победе. Соперник же Артема поблагодарил украинца за выбор места проведения поединка, а также отметил, кому посвятит этот бой.

«Я искренне ценю, что чемпион приехал защищать свой титул ко мне в страну. Я хотел бы посвятить этот бой людям в Украине, а также людям на полуострове Ното (в результате землетрясения магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера, произошедшего 1 января, погибло более 200 людей. – Прим.)», – сказал претендент на чемпионский титул.

Добавим, что поединок Далакян – Акуи состоится 23 января в Осаке, ориентировочное начало – в 11:00 по киевскому времени.

sport.ua