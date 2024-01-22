Украинец Богачук проведет бой за полноценный чемпионский пояс WBC

Twitter. Сергей Богачук

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23 победы, все – нокаутом, 1 поражение) в скором времени, в марте, получит возможность подраться не за временный чемпионский титул WBC, как сообщалось ранее, а за полноценный титул.

«У меня был поединок за пояс WBC Interim – это звание временного чемпиона мира. А сейчас так сложилась ситуация, что, вероятнее всего, это будет бой за основной титул чемпиона мира по версии WBC.

Нынешний обладатель титула, американец Джермелл Чарло, оставляет вакантными все чемпионские пояса, в том числе и WBC, так что оспорим с Себастьяном Фундорой этот титул», – рассказал Богачук в комментарии Национальной лиги профессионального бокса Украины.

Отметим, что Богачук в своем последнем бою нокаутировал в первом раунде Патрика Аллотея, а Фундора проиграл Брайану Мендосе и потерял титул временного чемпиона WBC.

sport.ua