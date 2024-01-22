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Бокс

Захареев – лучший на турнире. Украинцы завоевали 21 награду в Дебрецене

ФБУ

Впечатляющий медальный урожай собрали украинские боксеры на 68-м по счету международном турнире Мемориал Иштвана Бочка, проходившем в венгерском Дебрецене.

11 медалей (5–3–3) завоевали мужчины, 10 наград (3–2–5) получили женщины. Обе украинские сборные заняли второе место в командном зачете.

Второй год подряд лучшим боксером турнира был признан чемпион мира 2021 – украинец Юрий Захареев.

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Все медали сборной Украины в Дебрецене:

Мужчины:

  • 🥇Золото: Юрий Захареев (71 кг), Эльвин Алиев (67 кг), Павел Ильюша (75 кг), Даниил Жасан (86 кг), Дмитрий Ловчинский (+92 кг).;
  • 🥈Серебро: Дмитрий Куля (75 кг), Андрей Тышковец (48 кг), Александр Грыцив (+92 кг);
  • 🥉Бронза: Руслан Цыкало (60 кг), Данило Заморило (63,5 кг), Максим Кофан (80 кг).

    • Женщины:

  • 🥇Золото: Ольга Шалимова (48 кг), Ирина Луцак (81 кг), Мария Ловчинская (+81 кг);
  • 🥈Серебро: Анна Охрей (60 кг), Анастасия Саранюк (70 кг);
  • 🥉Бронза: Татьяна Коб (50 кг), Ярослава Маринчук (50 кг), Анастасия Ковальчук (54 кг), Анастасия Черноколенко (66 кг), Каролина Махно (75 кг).

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