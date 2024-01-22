Бокс
Захареев – лучший на турнире. Украинцы завоевали 21 награду в Дебрецене
Впечатляющий медальный урожай собрали украинские боксеры на 68-м по счету международном турнире Мемориал Иштвана Бочка, проходившем в венгерском Дебрецене.
11 медалей (5–3–3) завоевали мужчины, 10 наград (3–2–5) получили женщины. Обе украинские сборные заняли второе место в командном зачете.
Второй год подряд лучшим боксером турнира был признан чемпион мира 2021 – украинец Юрий Захареев.
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Все медали сборной Украины в Дебрецене:
Мужчины:
Женщины:
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