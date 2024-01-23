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Бокс

БОГАЧУК – о единственном поражении в карьере: «Ломанулся – и пропустил»

VRinge. Сергей Богачук

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук, который все победы на профессиональном ринге одержал досрочно, вспомнил свое единственное поражение от Брэндона Адамса в марте 2021 года и назвал его главную причину.

«Я почувствовал, что он почти сломан. Немного поспешил. Еще, думаю, сыграло то, что у меня все победы были досрочными. И я начал накручивать себя: «Нужен нокаут! Сейчас я его достану». Я «ломанулся» на него – и пропустил.

Что еще интересно. На тот момент у меня не было такого опыта. Если бы он был, я мог бы прямо на колено сесть или в клинч войти. А так, я пропустил и начал пятиться назад. Так что все так и получилось. Я пятился и пропустил очень сильный удар. Соперник оказался опытным.

О чем можно говорить? О том, что всегда нужно быть начеку. О том, что в боксе один удар может изменить все. Пока на себе это все не почувствуешь… Я знал это все. Видел, что так бывает. Но ты всегда учишься на своих ошибках», – поделился Богачук в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Отметим, что на данный момент в активе украинца 23 победы и 1 поражение. В марте 2024-го Сергей будет иметь возможность завоевать чемпионский пояс WBC в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.

sport.ua

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