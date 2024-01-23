Бокс
Как они считали? Опубликованы судейские записки боя Далакяна в Японии
23 января в японском городе Осака состоялся чемпионский бой.
Украинский боксер Артем Далакян (22–0, 15 КО) вышел на ринг против Сеиго Акуи из Япония (18–2–1, 11 КО).
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На кону стоял пояс WBA в легчайшей весовой категории (до 50,8 кг). Это была 7-я защита титула украинцем, и она оказалась неудачной. По итогам 12 раундов все три судьи отдали победу японцу.
Артем Далакян потерпел первое поражение на профи-ринге и проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA.
Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA
Сеиго Акуи (Япония) – Артем Далакян (Украина) – UD 12 (116–112, 117–111, 119–109)
Cудейские записки поединка