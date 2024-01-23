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Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца

Boxing Scene. Джей Опетая

Австралийский тяжеловес Джей Опетая находился в лагере британца Тайсона Фьюри, чтобы помочь тому готовиться к поединку против Украинца Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Также Опетая готовился и к своему поединку против Майриса Бриедиса.

Как сообщил комментатор Бен Дэймон, австралиец покинул лагерь Фьюри и возвращается домой. Официальная причина – слишком малое количество предоставленных для Опетаи раундов против Фьюри.

Появились также слухи, что причина в другом – австралиец якобы отправил Фьюри в нокдаун, поэтому спарринги с ним сочли опасными для здоровья. Однако промоутеры Опетаи сразу выступили с отрицанием такой информации.

sport.ua

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