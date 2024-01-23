Питер ФЬЮРИ – о поражении Уайлдера: «Что, черт возьми, там происходило?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), раскритиковал Деонтея Уайлдера за поражение в бою с Джозефом Паркером.

«Уайлдер раунд за раундом наматывал круги, постоянно протирая спиной канаты. Что это за бой? Он вообще не хотел вступать в размены. Его команда знает ответы, которых не знаю я, глядя на этот поединок. Они знают, какой была их тактика и что это был за бой.

Пятый, шестой, седьмой, восьмой – в каждом раунде было одно и то же дерьмо. Уайлдер не понимал, что проиграл первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой раунд. Что, черт возьми, там происходило? Уайлдер использовал углы. Что, черт возьми, ты делал? Да, он проигрывал каждый раунд и не дрался. Что это? Как он это делал? У меня нет ответов. Но когда я смотрю на это, Уайлдер ничего не делал», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что Уайлдер (43-3-1, 42 KO) проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua