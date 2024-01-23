Следить

Бокс

Питер ФЬЮРИ – о поражении Уайлдера: «Что, черт возьми, там происходило?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), раскритиковал Деонтея Уайлдера за поражение в бою с Джозефом Паркером.

«Уайлдер раунд за раундом наматывал круги, постоянно протирая спиной канаты. Что это за бой? Он вообще не хотел вступать в размены. Его команда знает ответы, которых не знаю я, глядя на этот поединок. Они знают, какой была их тактика и что это был за бой.

Пятый, шестой, седьмой, восьмой – в каждом раунде было одно и то же дерьмо. Уайлдер не понимал, что проиграл первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой раунд. Что, черт возьми, там происходило? Уайлдер использовал углы. Что, черт возьми, ты делал? Да, он проигрывал каждый раунд и не дрался. Что это? Как он это делал? У меня нет ответов. Но когда я смотрю на это, Уайлдер ничего не делал», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что Уайлдер (43-3-1, 42 KO) проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Видео: Бренд AlphaTauri прощается с Формулой 1

Футбол

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

Баскетбол

Браун блискавичним фінтом усадив Дончича на п’яту точку. Розібравшись із зіркою «Мавс», моментально влучив середній кидок

Бокс

Питер ФЬЮРИ – о поражении Уайлдера: «Что, черт возьми, там происходило?»

Футбол

Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрида летом

Баскетбол

Матч Днепр — Кривбасс перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги

Теннис

Australian Open. Синнер прервал победную серию Рублева и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

Футбол

Наполи хочет подписать хавбека Астон Виллы

Автоспорт

Ник де Вриз: Я уже лучше представляю, что меня ждёт

Футбол

Самый нелепый момент в карьере Малкина. Такого не ожидал никто

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Футбол

11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Баскетбол

Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Футбол

Салернитана – Дженоа: где смотреть матч Серии А

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс